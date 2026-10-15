Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Party Moment, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Весёлый и яркий образ Пинки Пай отлично передаёт праздничное настроение серии и станет заметным украшением коллекции поклонников My Little Pony.



Дизайн выполнен в стилистике праздничного момента, характерной для серии Party Moment. Формат коробки-сюрприза сохраняет элемент неожиданности при распаковке. В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.



Высота фигурки: 10 см.