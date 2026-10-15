Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Party Moment, в ассортименте

0 отзывов
Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Party Moment, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15016
  • Вес: 140 гр.
  • Источник: My Little Pony
  • Размер: 10.5 X 9.3 X 8.5
  • Производитель: Funism
  • Материал: PVC и ABS
1 890 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Весёлый и яркий образ Пинки Пай отлично передаёт праздничное настроение серии и станет заметным украшением коллекции поклонников My Little Pony.

Дизайн выполнен в стилистике праздничного момента, характерной для серии Party Moment. Формат коробки-сюрприза сохраняет элемент неожиданности при распаковке. В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.

Высота фигурки: 10 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)