Фигурка коллекционная Funism My Little Pony Party Moment, в ассортименте

1 890 ₽
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Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.
Весёлый и яркий образ Пинки Пай отлично передаёт праздничное настроение серии и станет заметным украшением коллекции поклонников My Little Pony.
Дизайн выполнен в стилистике праздничного момента, характерной для серии Party Moment. Формат коробки-сюрприза сохраняет элемент неожиданности при распаковке. В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.
Высота фигурки: 10 см.