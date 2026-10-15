Фигурка коллекционная Disney Halloween Fantasy Night Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Disney Halloween Fantasy Night Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15020
  • Вес: 195 гр.
  • Источник: Disney
  • Размер: 12 X 9.5 X 9.5
  • Производитель: TOP TOY
  • Материал: PVC и ABS
1 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Серия Halloween Fantasy Night посвящена празднику Хэллоуин и представляет героев в необычных тематических костюмах и атмосферных праздничных образах.

Disney подарила миру множество культовых персонажей, ставших любимыми для нескольких поколений. Коллекционные серии позволяют по-новому взглянуть на знакомых героев в оригинальном исполнении.

Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции, делая каждую распаковку увлекательным сюрпризом. В коллекции представлены такие персонажи как Микки Маус, мягкий Винни Пух, Стич, Гуфи, Тигрули, а также Чип и Дейл которые светятся в темноте!

Высота фигурки: 8 см.

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