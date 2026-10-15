Фигурка коллекционная Disney Halloween Fantasy Night Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Серия Halloween Fantasy Night посвящена празднику Хэллоуин и представляет героев в необычных тематических костюмах и атмосферных праздничных образах.



Disney подарила миру множество культовых персонажей, ставших любимыми для нескольких поколений. Коллекционные серии позволяют по-новому взглянуть на знакомых героев в оригинальном исполнении.



Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции, делая каждую распаковку увлекательным сюрпризом. В коллекции представлены такие персонажи как Микки Маус, мягкий Винни Пух, Стич, Гуфи, Тигрули, а также Чип и Дейл которые светятся в темноте!



Высота фигурки: 8 см.