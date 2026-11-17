Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Образы вдохновлены сладостями, фруктами и конфетами, благодаря чему каждая фигурка выглядит красочно и оригинально.

В коллекции представлены 12 основных дизайнов и 2 секретных варианта. Фигурки выполнены в компактном формате, поэтому их удобно размещать на рабочем столе, полке или в витрине, а также собирать целую композицию из разных образов Мику.

Формат коробки-сюрприза превращает распаковку в интригу: внутри каждой коробки находится одна случайная фигурка. Шанс получить секретный дизайн - 1:12, поэтому поиск редких вариантов станет отдельной частью коллекционного процесса.



Высота фигурки: 4 см.