Хацунэ Мику вновь сотрудничает с компанией Kotobukiya, представляя новую сборную экшен-фигурку из серии «Frame Music Girl»! В основу дизайна легли наработки Фумиканэ Симады и Такаяки Янасэ. Эта версия — «Snow Miku» («Снежная Мику») — разработана Фумиканэ Симадой; в комплект входят шарф и перчатки, чтобы героиня не замерзла. Предусмотрены три сменных выражения лица: фирменное «поющее» лицо и два улыбающихся варианта (с взглядом, направленным влево или вправо). Лица уже раскрашены, поэтому для получения реалистичного результата достаточно просто собрать фигурку! В набор также входят микрофон со стойкой, дрон-динамик, прозрачная подставка и специальная подставка для самой фигурки. Помимо стандартных рук, в комплект включены варианты без рукавов, а также пять пар сменных кистей из ПВХ. Кисти рук (включая шарнирные соединения в запястьях) совместимы с другими фигурками серии «Frame Arms Girl»! В комплект входят декали — для оформления глаз и других деталей. Подвижная юбка расширяет диапазон движений ног, а наличие 3-миллиметровых отверстий на спине, талии, бедрах и других частях тела обеспечивает совместимость с элементами из серий «M.S.G» и «Frame Arms Girl». Добавьте её в свою коллекцию уже сегодня!



Высота — около 15 см