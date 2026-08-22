Kadokawa Plastic Model Series Oshi no Ko Ai

Компания Kadokawa представляет сборную пластиковую модель Аи из аниме «Звездное дитя» (Oshi no Ko)! Эта главная звезда айдол-группы B Komachi после сборки будет полностью подвижной; детали отлиты из цветного пластика, а некоторые элементы уже окрашены, поэтому отличный результат можно получить, просто собрав модель. Благодаря высокой подвижности фигурка позволяет воссоздавать любимые сцены выступлений, а в комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, подмигивание и улыбка с открытым ртом. Также прилагаются микрофон, подставка и восемь пар сменных кистей рук! Обратите внимание: для сборки потребуются кусачки. Закажите эту модель для своей коллекции уже сегодня!



Высота в собранном виде около 15,6 см



Комплектация: Детали для сборки фигурки, сменные лица (3 шт.), сменные кисти рук (8 пар), микрофон, подставка