Kadokawa Plastic Model Series Oshi no Ko Ai

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Kadokawa Plastic Model Series Oshi no Ko Ai модель
  • Категория: Сборные модели
  • Артикул: Models-14689
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Oshi no Ko
  • Размер: 30 x 19 x 11.5 cm
  • Производитель: Kadokawa
  • Материал: Пластик
13 690 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Компания Kadokawa представляет сборную пластиковую модель Аи из аниме «Звездное дитя» (Oshi no Ko)! Эта главная звезда айдол-группы B Komachi после сборки будет полностью подвижной; детали отлиты из цветного пластика, а некоторые элементы уже окрашены, поэтому отличный результат можно получить, просто собрав модель. Благодаря высокой подвижности фигурка позволяет воссоздавать любимые сцены выступлений, а в комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, подмигивание и улыбка с открытым ртом. Также прилагаются микрофон, подставка и восемь пар сменных кистей рук! Обратите внимание: для сборки потребуются кусачки. Закажите эту модель для своей коллекции уже сегодня!

Высота в собранном виде около 15,6 см

Комплектация: Детали для сборки фигурки, сменные лица (3 шт.), сменные кисти рук (8 пар), микрофон, подставка

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