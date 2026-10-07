Plastic Model Kit Bellabot (Pudu Robotics)

Компания Kotobukiya представляет сборную модель Bellabot — робота для доставки еды в форме кошки, которых можно встретить в ресторанах по всему миру! Bellabot, разработанный компанией Pudu Robotics, отличается милым и дружелюбным видом, а также прекрасно взаимодействует с людьми. Робот имеет оптимальные габариты для доставки, а его инновационная конструкция позволяет быстро и безопасно перевозить еду и другие предметы, избегая столкновений с препятствиями благодаря встроенным системам защиты. В комплект входят наклейки с десятью вариантами выражений «лица», а также наклейка с логотипом Pudu Robotics. Предусмотрены отверстия диаметром 3 мм для крепления модели к подставке. Вам обязательно понравится эта модель — закажите своего Bellabot уже сегодня!



Высота готовой модели — около 10,7 см.