Plastic Model Kit Bellabot (Pudu Robotics)

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Plastic Model Kit Bellabot (Pudu Robotics) модель
  • Категория: Сборные модели
  • Артикул: Models-14954
  • Вес: 150 гр.
  • Источник: Pudu Robotics
  • Размер: 26 x 19.3 x 5.7 cm
  • Производитель: KOTOBUKIYA
  • Материал: Пластик
2 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Компания Kotobukiya представляет сборную модель Bellabot — робота для доставки еды в форме кошки, которых можно встретить в ресторанах по всему миру! Bellabot, разработанный компанией Pudu Robotics, отличается милым и дружелюбным видом, а также прекрасно взаимодействует с людьми. Робот имеет оптимальные габариты для доставки, а его инновационная конструкция позволяет быстро и безопасно перевозить еду и другие предметы, избегая столкновений с препятствиями благодаря встроенным системам защиты. В комплект входят наклейки с десятью вариантами выражений «лица», а также наклейка с логотипом Pudu Robotics. Предусмотрены отверстия диаметром 3 мм для крепления модели к подставке. Вам обязательно понравится эта модель — закажите своего Bellabot уже сегодня!

Высота готовой модели — около 10,7 см.

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