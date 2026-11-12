Тисато Нисикиги из аниме «Lycoris Recoil» пополняет линейку сборных моделей «PLAMATEA» от компании Good Smile Company! Это первая пластиковая сборная модель Тисато: после завершения сборки фигурка станет полностью подвижной благодаря множеству шарнирных соединений, что позволит придавать ей самые динамичные позы! В комплект входят специальные детали юбки, обеспечивающие более широкий диапазон движений ног, а также сменные лица (уже окрашенные) и набор наклеек, с помощью которых можно создать собственные варианты выражения лица. Также предусмотрены сменные кисти рук, пистолет, устройство для дистанционного обездвиживания и детали для сборки сумки. Все элементы набора выполнены в цвете, а некоторые части уже окрашены — вам останется только собрать фигурку, чтобы получить отличный результат! В комплект также входит подставка. Добавьте её в свою коллекцию уже сегодня!



Высота коло 15 см в собранном виде