Hatsune Miku Super Big Plush

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Hatsune Miku Super Big Plush category.plush-toys
  • Категория: Мягкие игрушки
  • Артикул: Plush-Toys-14884
  • Вес: 165 гр.
  • Источник: Vocaloid и Hatsune Miku
  • Размер: 25 x 14 x 14 см.
  • Производитель: Banpresto
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Хатсуне Мику - виртуальная певица и персонаж программного обеспечения Vocaloid, ставшая одним из самых узнаваемых символов современной японской поп-культуры.

Плюшевая игрушка Хатсуне Мику выполнена в виде классической версии персонажа. Приятный на ощупь материал и большой размер делают игрушку идеальной для дополнения к уже существующей коллекции. 

Размер фигурки: 20 см.
Материал: текстиль.

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