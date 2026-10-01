Hatsune Miku Super Big Plush

4 190 ₽
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Хатсуне Мику - виртуальная певица и персонаж программного обеспечения Vocaloid, ставшая одним из самых узнаваемых символов современной японской поп-культуры.
Плюшевая игрушка Хатсуне Мику выполнена в виде классической версии персонажа. Приятный на ощупь материал и большой размер делают игрушку идеальной для дополнения к уже существующей коллекции.
Размер фигурки: 20 см.
Материал: текстиль.