Hatsune Miku Super Big Plush

Хатсуне Мику - виртуальная певица и персонаж программного обеспечения Vocaloid, ставшая одним из самых узнаваемых символов современной японской поп-культуры.



Плюшевая игрушка Хатсуне Мику выполнена в виде классической версии персонажа. Приятный на ощупь материал и большой размер делают игрушку идеальной для дополнения к уже существующей коллекции.



Размер фигурки: 20 см.

Материал: текстиль.