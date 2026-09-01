Брелок плюшевый Mini Doll Series Frieren

Фрирен - главная героиня, эльфийка, волшебница, член отряда героя Химмеля, победившей Короля демонов. Хотя она и выглядит молодо, она из долгоживущей расы эльфов и ей уже более тысячи лет. Спокойная, отстранённая, но меняется по ходу истории. Коллекционирует волшебные предметы.



Высота: 10 см.

