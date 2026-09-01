Брелок плюшевый Mini Doll Series Frieren

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Брелок плюшевый Mini Doll Series Frieren category.plush-toys
1 090 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фрирен - главная героиня, эльфийка, волшебница, член отряда героя Химмеля, победившей Короля демонов. Хотя она и выглядит молодо, она из долгоживущей расы эльфов и ей уже более тысячи лет. Спокойная, отстранённая, но меняется по ходу истории. Коллекционирует волшебные предметы.

Высота: 10 см.
 

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