Брелок плюшевый Mini Doll Series Frieren

1 090 ₽
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Фрирен - главная героиня, эльфийка, волшебница, член отряда героя Химмеля, победившей Короля демонов. Хотя она и выглядит молодо, она из долгоживущей расы эльфов и ей уже более тысячи лет. Спокойная, отстранённая, но меняется по ходу истории. Коллекционирует волшебные предметы.
Высота: 10 см.