Frieren: Beyond Journeys End Grandista Frieren

5 290 ₽
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Фрирен — эльфийка‑волшебница, которая живёт столетиями и по‑особенному ощущает течение времени: для неё годы пролетают почти незаметно, а человеческие чувства и утраты открываются заново. Она стремится глубже понять людей, бережно хранит память о друзьях и через магию и тихие наблюдения пытается выразить то, что словами передать почти невозможно.
Высота: 26 см.