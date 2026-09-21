Frieren: Beyond Journeys End Grandista Frieren

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Frieren: Beyond Journeys End Grandista Frieren category.complete-models
5 290 ₽
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Описание

Фрирен — эльфийка‑волшебница, которая живёт столетиями и по‑особенному ощущает течение времени: для неё годы пролетают почти незаметно, а человеческие чувства и утраты открываются заново. Она стремится глубже понять людей, бережно хранит память о друзьях и через магию и тихие наблюдения пытается выразить то, что словами передать почти невозможно.

Высота: 26 см.

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