Фигурка плюшевая Frieren: Beyond Journeys End Plush Twinkle Friends

Фрирен — древняя эльфийка и могущественная волшебница, которая после победы над Королём отправляется в новое путешествие. Её спокойный характер и необычный взгляд на течение времени сделали героиню одной из самых запоминающихся в современной анимации.



Мягкая фигурка отлично подходит для украшения комнаты, дивана, кровати или рабочего места. Благодаря компактному формату её удобно брать с собой или размещать рядом с другими персонажами серии.



Размер: 16 см.



В наличии Фрирен, Ферн и Старк.