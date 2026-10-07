Фигурка плюшевая Frieren: Beyond Journeys End Plush Twinkle Friends

3 290 ₽
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Фрирен — древняя эльфийка и могущественная волшебница, которая после победы над Королём отправляется в новое путешествие. Её спокойный характер и необычный взгляд на течение времени сделали героиню одной из самых запоминающихся в современной анимации.
Мягкая фигурка отлично подходит для украшения комнаты, дивана, кровати или рабочего места. Благодаря компактному формату её удобно брать с собой или размещать рядом с другими персонажами серии.
Размер: 16 см.
В наличии Фрирен, Ферн и Старк.