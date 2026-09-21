Frieren: Beyond Journey's End Maximatic Fern

4 190 ₽
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Ферн — юная волшебница и ученица Фрирен, которая с детства упорно тренируется и сочетает серьёзность с трогательной заботой об окружающих. В бою она полагается на отточенные заклинания и умение скрывать свою ману, оставаясь незаметной даже для сильных противников.
Высота: 19 см.