Фигурка коллекционная ZHIWAN Frieren Q Version Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная ZHIWAN Frieren Q Version Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14710
  • Вес: 75 гр.
  • Источник: Sousou no Frieren
  • Размер: 13,1х8,6х8,5
  • Производитель: ZHIWAN
  • Материал: PVC, ABS и Пластик
1 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной фигурки не гарантируется.

Набор из 6 подвесок в стиле чиби из аниме «Фрирен». В набор входят подвески с персонажами из аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь», включая Фрирен, Ферн и Старка. Каждая коробка содержит одну подвеску с яркими цветами и выразительными позами персонажей. Включает в себя загадочный скрытый вариант, добавляющий интереса и коллекционной ценности серии. Изготовлены из прочных материалов и имеют надежную петлю для брелока для сумок, рюкзаков или демонстрации. Компактный размер идеально подходит для повседневной носки или в качестве подарка. 

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