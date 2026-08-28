Фигурка коллекционная ZHIWAN Frieren Q Version Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной фигурки не гарантируется.



Набор из 6 подвесок в стиле чиби из аниме «Фрирен». В набор входят подвески с персонажами из аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь», включая Фрирен, Ферн и Старка. Каждая коробка содержит одну подвеску с яркими цветами и выразительными позами персонажей. Включает в себя загадочный скрытый вариант, добавляющий интереса и коллекционной ценности серии. Изготовлены из прочных материалов и имеют надежную петлю для брелока для сумок, рюкзаков или демонстрации. Компактный размер идеально подходит для повседневной носки или в качестве подарка.