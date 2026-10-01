Frieren: Beyond Journey's End Bust - Frieren

4 190 ₽
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«Фрирен: Провожающая в последний путь» - атмосферное фэнтези-аниме о путешествии эльфийки Фрирен, которая спустя годы после победы над Королём демонов начинает по-новому воспринимать людей, дружбу и течение времени.
Фигурка Фрирен передаёт узнаваемый образ героини благодаря тщательно проработанной причёске, одежде и выразительным чертам лица. Спокойная поза и детали наряда подчёркивают характер Фрирен, а фигурка станет отличным дополнением коллекции.
Размер фигурки: 12 см.