Frieren: Beyond Journey's End Bust - Frieren

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Frieren: Beyond Journey's End Bust - Frieren category.complete-models
4 190 ₽
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Описание

«Фрирен: Провожающая в последний путь» - атмосферное фэнтези-аниме о путешествии эльфийки Фрирен, которая спустя годы после победы над Королём демонов начинает по-новому воспринимать людей, дружбу и течение времени.

Фигурка Фрирен передаёт узнаваемый образ героини благодаря тщательно проработанной причёске, одежде и выразительным чертам лица. Спокойная поза и детали наряда подчёркивают характер Фрирен, а фигурка станет отличным дополнением коллекции.  

Размер фигурки: 12 см.

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