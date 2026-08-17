Frieren: Beyond Journey´s End XStellar PVC Statue Fern At a Certain Festival Ver.

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Frieren: Beyond Journey´s End XStellar PVC Statue Fern At a Certain Festival Ver. category.complete-models
3 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Фигурка изображает Ферн — одну из главных героинь популярного аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь» (Frieren: Beyond Journey’s End). Детализированная фигурка точно передает её спокойный и собранный образ в фестивальной версии, где персонаж одета в элегантное платье в баварском стиле, созданное специально для праздничного события. Наряд подчёркивает утончённость Ферн и добавляет фигурке атмосферу торжественности и сказочного фестиваля.

Высота: 21 см.

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