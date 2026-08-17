Frieren: Beyond Journey´s End XStellar PVC Statue Fern At a Certain Festival Ver.

Фигурка изображает Ферн — одну из главных героинь популярного аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь» (Frieren: Beyond Journey’s End). Детализированная фигурка точно передает её спокойный и собранный образ в фестивальной версии, где персонаж одета в элегантное платье в баварском стиле, созданное специально для праздничного события. Наряд подчёркивает утончённость Ферн и добавляет фигурке атмосферу торжественности и сказочного фестиваля.



Высота: 21 см.