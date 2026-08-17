Frieren: Beyond Journey's End Yumemirize Fern Nap

Фигурка изображает Ферн — талантливую юную волшебницу и одну из главных героинь популярного аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь» (Frieren: Beyond Journey's End). Детализированная фигурка из серии Nap («Дремота») передает спокойный и расслабленный образ персонажа во время отдыха, сохраняя узнаваемый стиль и характерные черты Ферн. Компактный размер и качественное исполнение делают фигурку отличным выбором для поклонников аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь», коллекционеров аниме-фигурок и любителей японской анимации. Официальная фигурка станет прекрасным подарком для фанатов серии, достойным дополнением коллекции аниме-мерча и стильным украшением полки, рабочего стола или игровой зоны.