Frieren: Beyond Journey's End Maximatic Frieren II

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Frieren: Beyond Journey's End Maximatic Frieren II category.complete-models
4 290 ₽
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Описание

Коллекционная фигурка главной героини популярного аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь». Фрирен — эльфийка, которая после победы над Королём отправляется в новое путешествие, чтобы лучше понять людей и ценность прожитого времени. Аниме сочетает фэнтезийные приключения, глубокую эмоциональную историю и размышления о дружбе, памяти и течении времени.

Фигурка выполнена с высокой детализацией: проработаны узнаваемый образ Фрирен, её одежда, причёска и характерная поза персонажа. Модель отлично передаёт атмосферу оригинальной серии и станет достойным дополнением коллекции поклонников аниме.

Размер фигурки: 20 см.

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