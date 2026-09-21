Frieren: Beyond Journey's End Maximatic Frieren II

Коллекционная фигурка главной героини популярного аниме «Фрирен: Провожающая в последний путь». Фрирен — эльфийка, которая после победы над Королём отправляется в новое путешествие, чтобы лучше понять людей и ценность прожитого времени. Аниме сочетает фэнтезийные приключения, глубокую эмоциональную историю и размышления о дружбе, памяти и течении времени.



Фигурка выполнена с высокой детализацией: проработаны узнаваемый образ Фрирен, её одежда, причёска и характерная поза персонажа. Модель отлично передаёт атмосферу оригинальной серии и станет достойным дополнением коллекции поклонников аниме.



Размер фигурки: 20 см.