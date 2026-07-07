Фигурка коллекционная Esther Bunny Young Blossom Series, в ассортименте

Esther Bunny - популярная корейская лицензионная франшиза, её персонажи быстро завоевали любовь по всему миру благодаря неповторимому стилю, в котором сочетаются милота, мода и яркая индивидуальность. Это не просто коллекционные фигурки, а целая вселенная, включающая канцелярию, аксессуары, одежду и предметы интерьера.



Коллекция Esther Bunny Young Blossom Series посвящена повседневным моментам из жизни очаровательной крольчихи Esther Bunny. В серии представлены уютные домашние сценки, передающие характер персонажа и его настроение.



Фигурки отличаются проработанными деталями, нежной цветовой палитрой и разнообразием образов. Формат сюрприз-коробки сохраняет интригу до момента открытия упаковки и делает коллекционирование ещё более увлекательным.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурок: 9 – 10 см.

В коллекции представлено 8 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.