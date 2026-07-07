Фигурка коллекционная Esther Bunny Little Vlog Series Bunny Face, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Esther Bunny Little Vlog Series Bunny Face, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14548
  • Вес: 135 гр.
  • Источник: Esther Bunny
  • Размер: 4.6 X 8 X 12
  • Производитель: Funism
  • Материал: Пластик
1 690 ₽

Описание

Esther Bunny - популярная корейская лицензионная франшиза, её персонажи быстро завоевали любовь по всему миру благодаря неповторимому стилю, в котором сочетаются милота, мода и яркая индивидуальность. Это не просто коллекционные фигурки, а целая вселенная, включающая канцелярию, аксессуары, одежду и предметы интерьера.

Коллекция Funism Esther Bunny Little Vlog – Bunny Face посвящена очаровательной крольчихе Esther Bunny и её ярким эмоциям. В серии представлены мини-фигурки с различными выражениями лица, передающие настроение и характер персонажа.

Каждая фигурка выполнена с вниманием к деталям и станет отличным дополнением коллекции поклонников Esther Bunny. Формат сюрприз-коробки сохраняет интригу до момента открытия упаковки.

Размер фигурок: 4 – 6 см.

В коллекции представлено 14 основных и 2 секретные фигурки.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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