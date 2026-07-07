Фигурка коллекционная Sakamoto's Daily Life Cat Paradise, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Sakamoto's Daily Life Cat Paradise, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14545
  • Вес: 165 гр.
  • Источник: Sakamoto Days
  • Размер: 8.5 X 11 X 16.5
  • Производитель: EAKI
  • Материал: Полиэстер
2 290 ₽

Описание

Следуя мировому тренду на плюшевые подвесы для сумок и рюкзаков, была выпущена официальная коллекция плюшевых подвесов по мотивам аниме «Дни Сакамото» (Sakamoto Days).  В этой коллекции вас ждут главные персонажи аниме и манги: Таро Сакамото и Син Асакура - главные герои; Шаотан Лу - позитивная девушка спасённая главными героями; Осараги, Сисиба и Ёити Нагумо - члены отряда ORDER; Аманэ Ёцумура - второкурсник и одаренный вундеркинд; а также Хэйсукэ Масимо - прирожденный снайпер и друг семьи Сакамото.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 16 см.

Всего в коллекции 6 основных и 2 секретные фигурки.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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