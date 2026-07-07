Фигурка коллекционная Sakamoto's Daily Life Cat Paradise, в ассортименте

Следуя мировому тренду на плюшевые подвесы для сумок и рюкзаков, была выпущена официальная коллекция плюшевых подвесов по мотивам аниме «Дни Сакамото» (Sakamoto Days). В этой коллекции вас ждут главные персонажи аниме и манги: Таро Сакамото и Син Асакура - главные герои; Шаотан Лу - позитивная девушка спасённая главными героями; Осараги, Сисиба и Ёити Нагумо - члены отряда ORDER; Аманэ Ёцумура - второкурсник и одаренный вундеркинд; а также Хэйсукэ Масимо - прирожденный снайпер и друг семьи Сакамото.

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 16 см.

Всего в коллекции 6 основных и 2 секретные фигурки.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.