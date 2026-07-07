Фигурка коллекционная MOMO BUNNY Vibrant Plush, в ассортименте

Esther Bunny - популярная корейская лицензионная франшиза, её персонажи быстро завоевали любовь по всему миру благодаря неповторимому стилю, в котором сочетаются милота, мода и яркая индивидуальность. Это не просто коллекционные фигурки, а целая вселенная, включающая канцелярию, аксессуары, одежду и предметы интерьера.



Коллекция MOMO BUNNY Vibrant Plush Series представляет популярного персонажа в ярких повседневных образах. Каждая плюшевая фигурка сочетает узнаваемый стиль MOMO Bunny и практичный формат аксессуара для повседневного использования.



Все фигурки оснащены карабином, благодаря чему их можно легко закрепить на сумке, рюкзаке, ключах или других личных вещах. Мягкие материалы и компактный размер делают серию отличным подарком для поклонников персонажа.

Характеристики:

Упаковка: картонный бокс.

Размер: 13 см.

В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.