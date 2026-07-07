Фигурка коллекционная MOMO BUNNY Vibrant Plush, в ассортименте

0 отзывов
Фигурка коллекционная MOMO BUNNY Vibrant Plush, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14553
  • Вес: 95 гр.
  • Источник: Esther Bunny
  • Размер: 8 X 14 X 9
  • Производитель: Funism
  • Материал: Полиэстер
1 690 ₽

Описание

Esther Bunny - популярная корейская лицензионная франшиза, её персонажи быстро завоевали любовь по всему миру благодаря неповторимому стилю, в котором сочетаются милота, мода и яркая индивидуальность. Это не просто коллекционные фигурки, а целая вселенная, включающая канцелярию, аксессуары, одежду и предметы интерьера.

Коллекция MOMO BUNNY Vibrant Plush Series представляет популярного персонажа в ярких повседневных образах. Каждая плюшевая фигурка сочетает узнаваемый стиль MOMO Bunny и практичный формат аксессуара для повседневного использования.

Все фигурки оснащены карабином, благодаря чему их можно легко закрепить на сумке, рюкзаке, ключах или других личных вещах. Мягкие материалы и компактный размер делают серию отличным подарком для поклонников персонажа.

Характеристики:

Упаковка: картонный бокс.

Размер: 13 см.

В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)