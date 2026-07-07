Фигурка коллекционная MOMO BUNNY 24h Life Diary Series, в ассортименте

Esther Bunny - популярная корейская лицензионная франшиза, её персонажи быстро завоевали любовь по всему миру благодаря неповторимому стилю, в котором сочетаются милота, мода и яркая индивидуальность . Это не просто коллекционные фигурки, а целая вселенная, включающая канцелярию, аксессуары, одежду и предметы интерьера.



Коллекция MOMO BUNNY 24h Life Diary Series посвящена одному дню из жизни очаровательного кролика MOMO. В серии представлены разнообразные сценки, отражающие привычные занятия персонажа — от утреннего пробуждения до вечернего отдыха.



Фигурки отличаются выразительными позами, милым дизайном и большим разнообразием сюжетов. Формат коробки-сюрприза позволяет постепенно собрать полную историю одного дня вместе с MOMO Bunny.

Размер фигурок: 3 – 5 см.

В коллекции представлено 11 основных, 2 секретные и 2 сюрприз-фигурки

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.