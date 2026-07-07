Фигурка коллекционная Mofusand Fluffy Party Series, в ассортименте

Фигурка Mofusand Fluffy Party - милая коллекционная игрушка в коллаборации с брендом Miniso. Фигурки покрыты бархатным флоком, а котики одеты в очаровательные костюмы разных животных. Свирепый маленький лев или сонная обезьянка, эти фигурки добавят уютную атмосферу любой коллекции. Открой коробку-сюрприз и узнай, какой котик попадется именно тебе!

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 6 - 8 см.

В этой серии есть 6 обычных фигурок и 1 секретная.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.