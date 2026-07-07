Фигурка коллекционная Mofusand Fluffy Party Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Mofusand Fluffy Party Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-14547
  • Вес: 105 гр.
  • Источник: Mofusand
  • Размер: 10 X 7 X 7
  • Производитель: Miniso
  • Материал: PVC, ABS и Флок
1 290 ₽

Описание

Фигурка Mofusand Fluffy Party - милая коллекционная игрушка в коллаборации с брендом Miniso. Фигурки покрыты бархатным флоком, а котики одеты в очаровательные костюмы разных животных. Свирепый маленький лев или сонная обезьянка, эти фигурки добавят уютную атмосферу любой коллекции. Открой коробку-сюрприз и узнай, какой котик попадется именно тебе!

Упаковка: картонный бокс.

Размер фигурки: 6 - 8 см.

В этой серии есть 6 обычных фигурок и 1 секретная.

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

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