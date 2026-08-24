Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Коллекционная плюшевая фигурка от бренда EAKI, созданная по мотивам популярного аниме «Одинокий рокер!». Серия Pet Sit Party представляет героев в очаровательных образах с питомцами, сочетая оригинальный стиль персонажей с мягким плюшевым исполнением.



Фигурка отличается качественной вышивкой, приятными материалами и компактным размером. Она станет прекрасным украшением интерьера или замечательным подарком для поклонников аниме и коллекционных плюшевых игрушек. В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.