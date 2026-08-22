PalVerse Pale. Bocchi the Rock! Ikuyo Kita

5 599 ₽
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Икуё Кита из аниме «Одинокий рокер!» (Bocchi the Rock!) возвращается в линейку фигурок «PalVerse. Pale» от компании Bushiroad Creative! Яркая и невероятно милая, она станет идеальным дополнением вашей коллекции — оформляйте заказ уже сегодня!
Высота около 10,6 см.