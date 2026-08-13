PalVerse Pale. Haikyu!! Shoyo Hinata

Шоё Хината из аниме «Haikyu!!» («Волейбол!!») пополняет линейку фигурок «PalVerse Pale» от компании Bushiroad Creative! Дизайн фигурки вдохновлен американской анимацией, а благодаря компактному размеру ее удобно разместить где угодно. Она вам обязательно понравится — заказывайте уже сегодня!

Размер фигурки около 10 см.