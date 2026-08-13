PalVerse Pale. Haikyu!! Tobio Kageyama

5 990 ₽
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Тобио Кагеяма из аниме «Haikyu!!» («Волейбол!!») пополняет линейку фигурок «PalVerse Pale.» от компании Bushiroad Creative! Дизайн фигурки вдохновлен американской анимацией, а благодаря компактному размеру ее удобно разместить где угодно. Она вам обязательно понравится — заказывайте уже сегодня!
Размер фигурки около 10,5 см.