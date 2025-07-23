Волейбол! Том 1

0 отзывов
Волейбол! Том 1 манга
  • Haikyu!! Vol.1-2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-13895
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Haikyu!!
  • Издатель: Азбука-Аттикус
  • Размер: 12,3 х 18,9 см
  • Количество страниц: 400
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Драма, Повседневность и Спорт
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Харуити Фурудатэ
  • ISBN: 978-5-389-25200-4
1 049 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Невысокий юноша Сёё Хината одержим волейболом и грезит о том, чтобы однажды попасть на чемпионат Японии. Но на первых же соревнованиях команда Хинаты проигрывает с разгромным счетом школе, за которую играет Тобио Кагэяма, гениальный связующий, известный как Король Площадки.

Поражение становится серьезным ударом по уверенности Сёё — ему кажется, что мечта ускользает из рук. Однако судьба преподносит внезапный сюрприз…

В первую книгу вошли тома 1 и 2, что соответствует главам 1–16.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)