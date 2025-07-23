Волейбол! Том 1

Невысокий юноша Сёё Хината одержим волейболом и грезит о том, чтобы однажды попасть на чемпионат Японии. Но на первых же соревнованиях команда Хинаты проигрывает с разгромным счетом школе, за которую играет Тобио Кагэяма, гениальный связующий, известный как Король Площадки.

Поражение становится серьезным ударом по уверенности Сёё — ему кажется, что мечта ускользает из рук. Однако судьба преподносит внезапный сюрприз…

В первую книгу вошли тома 1 и 2, что соответствует главам 1–16.