Nendoroid Kei Tsukishima: The New Karasuno Ver.

Кэй Цукисима из популярного аниме-сериала «Haikyu!!» («Волейбол!!») пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Orange Rouge — на этот раз в своей второй форме! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, раздраженное выражение и насмешливая ухмылка. Также прилагаются кусочек бисквитного торта на тарелке и вилка, волейбольный мяч, очки, спортивные защитные очки и специальная подставка, стилизованная под волейбольную площадку! Закажите «умного блокирующего» из волейбольной команды старшей школы Карасуно для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.