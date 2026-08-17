Nendoroid Kei Tsukishima: The New Karasuno Ver.

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Nendoroid Kei Tsukishima: The New Karasuno Ver. фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14631
  • Вес: 243 гр.
  • Источник: Haikyu!!
  • Размер: 18 x 13.5 x 9.5 cm
  • Производитель: ORANGE ROUGE
  • Материал: PVC и ABS
8 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Кэй Цукисима из популярного аниме-сериала «Haikyu!!» («Волейбол!!») пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Orange Rouge — на этот раз в своей второй форме! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбка, раздраженное выражение и насмешливая ухмылка. Также прилагаются кусочек бисквитного торта на тарелке и вилка, волейбольный мяч, очки, спортивные защитные очки и специальная подставка, стилизованная под волейбольную площадку! Закажите «умного блокирующего» из волейбольной команды старшей школы Карасуно для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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