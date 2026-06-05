Nendoroid от производителя ORANGE ROUGE

Nendoroid Atsumu Miya: School Uniform Ver. фигурка
40%
Nendoroid Atsumu Miya: School Uniform Ver.
Цена: 7 890 ₽ 4 739 ₽
Купить
Nendoroid Plus: Shoyo Hinata Rubber Mascot фигурка
Nendoroid Plus: Shoyo Hinata Rubber Mascot
Цена: Цена 2 449 ₽
Купить
Nendoroid Joe фигурка
Nendoroid Joe
Цена: Цена 10 990 ₽
Купить
Nendoroid Ciel Phantomhive: Sapphire Owl Ver. фигурка
Nendoroid Ciel Phantomhive: Sapphire Owl Ver.
Цена: Цена 9 490 ₽
Купить
Nendoroid Plus: Tobio Kageyama Rubber Mascot фигурка
Nendoroid Plus: Tobio Kageyama Rubber Mascot
Цена: Цена 2 449 ₽
Купить
Nendoroid Cherry Blossom фигурка
Nendoroid Cherry Blossom
Цена: Цена 10 990 ₽
Купить
Nendoroid Draluc & John фигурка
Nendoroid Draluc & John
Nendoroid Higekiri фигурка
Nendoroid Higekiri
Nendoroid Hizamaru фигурка
Nendoroid Hizamaru
Nendoroid Kotaro Bokuto фигурка
4%
Nendoroid Kotaro Bokuto
Nendoroid Mikey (Manjiro Sano) фигурка
4%
Nendoroid Mikey (Manjiro Sano)
Nendoroid Gaku Yaotome фигурка
4%
Nendoroid Gaku Yaotome

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)