Haikyu!! Posing Figure Kenma Kozume Second Uniform ver

0 отзывов
Haikyu!! Posing Figure Kenma Kozume Second Uniform ver category.complete-models
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

«Волейбол!!» - спортивное аниме о школьных волейбольных командах, их соперничестве, дружбе и стремлении становиться сильнее.
Кенма Козуме - связующий команды Некома, талантливый стратег и наблюдательный игрок, привыкший просчитывать ход матча на несколько шагов вперёд.

Фигурка Кенмы Козуме передаёт узнаваемый образ персонажа в форме команды Некома. Фигурка станет отличным дополнением коллекции поклонников «Волейбола!!» и любителей спортивного аниме.

Размер фигурки: 19 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)