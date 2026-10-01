Haikyu!! Posing Figure Kenma Kozume Second Uniform ver

«Волейбол!!» - спортивное аниме о школьных волейбольных командах, их соперничестве, дружбе и стремлении становиться сильнее.

Кенма Козуме - связующий команды Некома, талантливый стратег и наблюдательный игрок, привыкший просчитывать ход матча на несколько шагов вперёд.



Фигурка Кенмы Козуме передаёт узнаваемый образ персонажа в форме команды Некома. Фигурка станет отличным дополнением коллекции поклонников «Волейбола!!» и любителей спортивного аниме.



Размер фигурки: 19 см.