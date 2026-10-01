Haikyu!! Posing Figure Kenma Kozume Second Uniform ver

4 190 ₽
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«Волейбол!!» - спортивное аниме о школьных волейбольных командах, их соперничестве, дружбе и стремлении становиться сильнее.
Кенма Козуме - связующий команды Некома, талантливый стратег и наблюдательный игрок, привыкший просчитывать ход матча на несколько шагов вперёд.
Фигурка Кенмы Козуме передаёт узнаваемый образ персонажа в форме команды Некома. Фигурка станет отличным дополнением коллекции поклонников «Волейбола!!» и любителей спортивного аниме.
Размер фигурки: 19 см.