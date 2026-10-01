Haikyu!! Hinagarasu Fluffy Puffy

3 890 ₽
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Фигурка изображает любимый талисман команды «Карасуно» в невероятно милом и приятном на ощупь исполнении. Эта фигурка выполнена из флокированного пластика и относится к линейке Fluffy Puffy, известной своей бархатистой, напоминающей плюш фактурой и очаровательным стилем. Отличный выбор для поклонников, желающих добавить нотку уюта в свою коллекцию по аниме «Haikyu!!».
Высота: 8 см.