Haikyu!! Hinagarasu Fluffy Puffy

Фигурка изображает любимый талисман команды «Карасуно» в невероятно милом и приятном на ощупь исполнении. Эта фигурка выполнена из флокированного пластика и относится к линейке Fluffy Puffy, известной своей бархатистой, напоминающей плюш фактурой и очаровательным стилем. Отличный выбор для поклонников, желающих добавить нотку уюта в свою коллекцию по аниме «Haikyu!!».



Высота: 8 см.