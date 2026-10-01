Haikyu!! Posing Figure Tetsuro Kuroo Second Uniform ver

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Haikyu!! Posing Figure Tetsuro Kuroo Second Uniform ver category.complete-models
4 190 ₽
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Описание

«Волейбол!!» (Haikyuu!!) - спортивное аниме о юных волейболистах, их тренировках, соперничестве и стремлении добиться успеха на площадке.
Тетсуро Куроо - капитан команды Некома, опытный игрок и харизматичный лидер, который сочетает сильный характер с развитым тактическим мышлением.

Фигурка Тетсуро Куроо передаёт динамику игры и узнаваемый образ капитана Некомы. Фигурка станет ярким дополнением коллекции поклонников «Волейбола!!» и спортивного аниме.

Размер фигурки: 23 см.

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