Haikyu!! Posing Figure Tetsuro Kuroo Second Uniform ver

4 190 ₽
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«Волейбол!!» (Haikyuu!!) - спортивное аниме о юных волейболистах, их тренировках, соперничестве и стремлении добиться успеха на площадке.
Тетсуро Куроо - капитан команды Некома, опытный игрок и харизматичный лидер, который сочетает сильный характер с развитым тактическим мышлением.
Фигурка Тетсуро Куроо передаёт динамику игры и узнаваемый образ капитана Некомы. Фигурка станет ярким дополнением коллекции поклонников «Волейбола!!» и спортивного аниме.
Размер фигурки: 23 см.