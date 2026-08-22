PalVerse Pale. Bocchi the Rock! Nijika Ijichi

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PalVerse Pale. Bocchi the Rock! Nijika Ijichi category.complete-models
5 599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Нидзика Идзити из аниме «Одинокий рокер!» (Bocchi the Rock!) возвращается в серию фигурок «PalVerse. Pale» от компании Bushiroad Creative! Яркая и невероятно милая, она станет прекрасным дополнением вашей коллекции — оформляйте заказ уже сегодня!

Высота около 11,5 см.

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