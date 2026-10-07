Black Butler Boarding School Arc Luminasta Ciel Phantomhive

Модель от SEGA посвящена образу Сиэля из сюжетной арки Public School Arc.



Сиэль — глава семьи Фантомхайв и юный аристократ, который выполняет тайные поручения королевы Виктории. В этой арке он отправляется в престижную школу Уэстон, где расследует загадочное исчезновение студентов.



Фигурка выполнена с детальной проработкой школьного образа Сиэля, костюма и характерных аксессуаров.



Размер: 20 см.