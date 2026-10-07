Black Butler Boarding School Arc Luminasta Ciel Phantomhive

3 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Модель от SEGA посвящена образу Сиэля из сюжетной арки Public School Arc.
Сиэль — глава семьи Фантомхайв и юный аристократ, который выполняет тайные поручения королевы Виктории. В этой арке он отправляется в престижную школу Уэстон, где расследует загадочное исчезновение студентов.
Фигурка выполнена с детальной проработкой школьного образа Сиэля, костюма и характерных аксессуаров.
Размер: 20 см.