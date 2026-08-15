Vibration Stars Sakamoto Days Taro Sakamoto

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Vibration Stars Sakamoto Days Taro Sakamoto category.complete-models
4 199 ₽
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Описание

Таро Сакамото - главный герой, в прошлом - талантливый киллер, один из самых опасных и известных наёмных убийц в Японии. Он состоял в Ордене - организации самых лучших ассасинов. Несмотря на полноту, он сохранил свои выдающиеся боевые навыки и острый интеллект. Во главу угла ставит защиту родных и близких, которых готов защищать ценой собственной жизни.

Высота: 18 см.

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