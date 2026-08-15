Vibration Stars Sakamoto Days Shin Asakura

Шин Асакура - бывший наёмный убийца и сотрудник магазина Таро Сакамото. Он честный, прямолинейный и открытый человек, который в нужный момент умеет взять себя в руки. Его особой способностью является ясновидение, с помощью которого он не раз выручал товарищей и особенно эффективно сражался в тандеме с протагонистом.



Высота: 12 см.