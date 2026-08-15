Vibration Stars Sakamoto Days Shin Asakura

0 отзывов
Vibration Stars Sakamoto Days Shin Asakura category.complete-models
4 199 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Шин Асакура - бывший наёмный убийца и сотрудник магазина Таро Сакамото. Он честный, прямолинейный и открытый человек, который в нужный момент умеет взять себя в руки. Его особой способностью является ясновидение, с помощью которого он не раз выручал товарищей и особенно эффективно сражался в тандеме с протагонистом.

Высота: 12 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)