Nendoroid Taro Sakamoto [Basic]

5 799 ₽
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Таро Сакамото из манги «Sakamoto Days» пополняет линейку фигурок «Nendoroid [Basic]» от компании Good Smile Company! Фигурки этой серии не комплектуются дополнительными сменными лицами и аксессуарами, однако они обладают тем же функционалом, что и стандартные нендороиды, и совместимы с ними по части сменных рук, ног, голов и лиц! В комплект входит подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 10 см.