Nendoroid Taro Sakamoto [Basic]

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Nendoroid Taro Sakamoto [Basic] фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14640
  • Вес: 130 гр.
  • Источник: Sakamoto Days
  • Размер: 13.4 x 8.2 x 8.1 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
5 799 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Таро Сакамото из манги «Sakamoto Days» пополняет линейку фигурок «Nendoroid [Basic]» от компании Good Smile Company! Фигурки этой серии не комплектуются дополнительными сменными лицами и аксессуарами, однако они обладают тем же функционалом, что и стандартные нендороиды, и совместимы с ними по части сменных рук, ног, голов и лиц! В комплект входит подставка. Закажите фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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