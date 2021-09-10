Nendoroid Princess Sakuna

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Nendoroid Princess Sakuna фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-7696
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Sakuna: Of Rice and Ruin
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Princess Sakuna из "Sakuna: Of Rice and Ruin"! У нее две лицевые панели, включая стандартное и улыбающееся выражение лица! Дополнительные детали включают миниатюрную фигурку Tama, ее куву, ее каму, миску с рисом, пару палочек для еды, ее шляпу каса, ее шарф хагоромо и переднюю часть волос с маской лисы, что позволяет создавать всевозможные позы и ситуации!

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!

 

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