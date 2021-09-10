Nendoroid Princess Sakuna из "Sakuna: Of Rice and Ruin"! У нее две лицевые панели, включая стандартное и улыбающееся выражение лица! Дополнительные детали включают миниатюрную фигурку Tama, ее куву, ее каму, миску с рисом, пару палочек для еды, ее шляпу каса, ее шарф хагоромо и переднюю часть волос с маской лисы, что позволяет создавать всевозможные позы и ситуации!

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!