Nendoroid Swacchao! Rem

Rem из "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" присоединяется к серии фигурок "Nendoroid Swacchao!"! Эта серия представляет собой нендороидов, сидящих в кресле, что позволяет легко разместить их на столах, полках или в ограниченных пространствах! Фигурки можно разместить даже на краях столов или полок, так что вы сможете разместить их где угодно!

* Используйте прилагаемую подставку для демонстрации.



©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会