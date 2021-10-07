Nendoroid Swacchao! Rem

7 390 ₽
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Rem из "Re:ZERO -Starting Life in Another World-" присоединяется к серии фигурок "Nendoroid Swacchao!"! Эта серия представляет собой нендороидов, сидящих в кресле, что позволяет легко разместить их на столах, полках или в ограниченных пространствах! Фигурки можно разместить даже на краях столов или полок, так что вы сможете разместить их где угодно!
* Используйте прилагаемую подставку для демонстрации.
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会