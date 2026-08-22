Re:Zero Banpresto Chronicle EXQ Figure Rem

4 990 ₽
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Рем - одна из близнецов горничных. Ранее работала на Розвааля L. Мейзерса вместе со своей сестрой Рам. Является главным персонажем второго плана в сюжете, играя ключевые роли во второй, третьей и седьмой арках. Изначально относилась к Субару с недоверием, но в конце концов открылась ему и даже прониклась сильными чувствами после того, как он спас её.
Высота: 22 см.