11 590 ₽
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Хомура в образе дьявола из фильма «Девочка-волшебница Мадока: Волшебство» (Puella Magi Madoka Magica The Movie -Rebellion-) возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от компании Good Smile Company! Её элегантное угольно-черное платье и дьявольские крылья тщательно воссозданы — крылья можно устанавливать в разные положения! В комплект входят два сменных выражения лица: обычное и улыбающееся. Также прилагаются темная сфера, специальная деталь руки, в которой она держит Кьюбея, и подставка для демонстрации. Добавьте её в свою коллекцию уже сегодня!
Высота — около 10 см