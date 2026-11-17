Хомура в образе дьявола из фильма «Девочка-волшебница Мадока: Волшебство» (Puella Magi Madoka Magica The Movie -Rebellion-) возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от компании Good Smile Company! Её элегантное угольно-черное платье и дьявольские крылья тщательно воссозданы — крылья можно устанавливать в разные положения! В комплект входят два сменных выражения лица: обычное и улыбающееся. Также прилагаются темная сфера, специальная деталь руки, в которой она держит Кьюбея, и подставка для демонстрации. Добавьте её в свою коллекцию уже сегодня!



Высота — около 10 см