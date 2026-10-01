Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Kyubey Plush

0 отзывов
Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Kyubey Plush category.plush-toys
  • Категория: Мягкие игрушки
  • Артикул: Plush-Toys-14885
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Puella Magi Madoka Magica The Movie -Rebellion
  • Размер: 34 X 10 X 17
  • Производитель: Banpresto
4 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

«Девочка-волшебница Мадока» - аниме о юных волшебницах, которые заключают контракт с загадочным существом и сталкиваются с непростыми испытаниями. Кьюбей - загадочное существо, предлагающее девушкам заключить контракт и получить магические способности, ставшее одним из самых узнаваемых персонажей серии.

Плюшевая игрушка Кьюбей выполнена в узнаваемом дизайне персонажа с характерными большими ушами и выразительными деталями. Она станет интересным подарком для поклонников культового аниме.

Высота игрушки: 16 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)