Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Kyubey Plush

«Девочка-волшебница Мадока» - аниме о юных волшебницах, которые заключают контракт с загадочным существом и сталкиваются с непростыми испытаниями. Кьюбей - загадочное существо, предлагающее девушкам заключить контракт и получить магические способности, ставшее одним из самых узнаваемых персонажей серии.



Плюшевая игрушка Кьюбей выполнена в узнаваемом дизайне персонажа с характерными большими ушами и выразительными деталями. Она станет интересным подарком для поклонников культового аниме.



Высота игрушки: 16 см.