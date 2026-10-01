Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Kyubey Plush

4 190 ₽
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«Девочка-волшебница Мадока» - аниме о юных волшебницах, которые заключают контракт с загадочным существом и сталкиваются с непростыми испытаниями. Кьюбей - загадочное существо, предлагающее девушкам заключить контракт и получить магические способности, ставшее одним из самых узнаваемых персонажей серии.
Плюшевая игрушка Кьюбей выполнена в узнаваемом дизайне персонажа с характерными большими ушами и выразительными деталями. Она станет интересным подарком для поклонников культового аниме.
Высота игрушки: 16 см.