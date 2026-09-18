Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Kioko Sakura

Коллекционная фигурка одной из главных героинь популярного аниме «Девочка-волшебница Мадока». Кёко Сакура — независимая и смелая волшебница, известная своим сильным характером, боевым стилем и преданностью тем, кто ей дорог. Аниме сочетает красочный мир магии с глубоким драматичным сюжетом и необычным взглядом на жанр махо-сёдзё.



Фигурка выполнена с высокой детализацией: проработанные костюм волшебницы, причёска, выражение лица и сидячая поза персонажа. Модель отлично передаёт образ Кёко Сакуры и станет достойным дополнением коллекции поклонников аниме и японской культуры.



Размер фигурки: 19 см.