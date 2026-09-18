Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Madoka Kaname

Мадока Канамэ — добрая и отзывчивая школьница, которая всем сердцем хочет защищать друзей и не желает никому причинять боль. Став девочкой‑волшебницей, она сражается с тёмными силами при помощи магии и волшебного лука, опираясь на свою чуткость и веру в лучшее.



Высота: 20 см.