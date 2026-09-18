Puella Magi Madoka Magica the Movie Rebellion Homura Akemi

Коллекционная фигурка героини популярного аниме «Девочка-волшебница Мадока». Хомура Акэми — одна из ключевых героинь истории, обладающая загадочным характером и уникальной способностью управлять временем. Её образ сочетает в себе хрупкость, решительность и драматичность, что сделало персонажа одним из самых узнаваемых в серии.



Фигурка от Banpresto (Bandai Spirits) выполнена с высокой детализацией: проработанные черты лица, причёска, элементы костюма и оригинальный дизайн Хомуры. Модель отлично передаёт атмосферу аниме и станет достойным украшением коллекции поклонников японской анимации.



Размер фигурки: 20 см.