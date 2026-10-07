Nendoroid Toothless

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Nendoroid Toothless фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14951
  • Вес: 420 гр.
  • Источник: How to Train Your Dragon
  • Размер: 20 x 18 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Беззубик, обаятельный черный дракон из серии 3D-мультфильмов, начавшейся с картины «Как приручить дракона» (2010 г.), возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения мордочки (невинное, сердитое и улыбающееся), сменные крылья для демонстрации дракона в полете, а также рыбина и детали с эффектами. Также прилагается подставка. Закажите его для своей коллекции драконов уже сегодня!

Высота — около 8,5 см.

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