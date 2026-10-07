Nendoroid Toothless

Беззубик, обаятельный черный дракон из серии 3D-мультфильмов, начавшейся с картины «Как приручить дракона» (2010 г.), возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения мордочки (невинное, сердитое и улыбающееся), сменные крылья для демонстрации дракона в полете, а также рыбина и детали с эффектами. Также прилагается подставка. Закажите его для своей коллекции драконов уже сегодня!



Высота — около 8,5 см.