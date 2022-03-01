Nendoroid Qi Bai из популярной мобильной игры «Love&Producer»! Он поставляется с тремя лицевыми панелями, включая стандартное, серьезное и краснеющее выражение лица! Он также поставляется с пистолетом, письмом и сменной деталью с капюшоном.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

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