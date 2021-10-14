Nendoroid Yun Arikawa из аниме-сериала «Godzilla Singular Point»! У него две лицевые панели - стандартное и кричащее выражение лица.

Также в комплект входят различные дополнительные детали, такие как противогаз, ноутбук, смартфон и OD (с чемоданом).

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!



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