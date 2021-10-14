Nendoroid Yun Arikawa

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Nendoroid Yun Arikawa фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-7895
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Godzilla Singular Point
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Октябрь 2022
7 590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Yun Arikawa из аниме-сериала «Godzilla Singular Point»! У него две лицевые панели - стандартное и кричащее выражение лица.

Также в комплект входят различные дополнительные детали, такие как противогаз, ноутбук, смартфон и OD (с чемоданом).

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
 

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