Nendoroid Rin Itoshi

Итоши Рин из аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» (Blue Lock) возвращается в линейку фигурок Nendoroid от Orange Rouge! В комплект входят три сменных выражения лица: обычное, испуганное и раздраженное (с криком «А-а-аргх!!»). Также к фигурке прилагаются футбольный мяч, миска с отядзукэ и подставка. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.